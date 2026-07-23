Pidieron justicia a un año de la muerte de Gonzalo Tamame en la comisaría

Al cumplirse un año de la muerte de Gonzalo Tamame en la Comisaría Primera, familiares y vecinos marcharon para pedir que la Justicia resuelva la situación de los policías presuntamente involucrados en el hecho.

La convocatoria reunió a unas treinta personas que se dieron cita en la plaza central. En las escalinatas del Palacio San Martín se desplegaron banderas y carteles con el rostro de Gonzalo y la lista de los uniformados que participaron del operativo de detención y custodia en la madrugada del 23 de julio del año pasado.

Allí, una de las hermanas de Gonzalo planteó: "Como familia tenemos derecho a que el fiscal nos llame y nos informe en qué estado está la causa. Hay diez imputados que siguen en libertad", lamentó.

Luego los presentes caminaron hasta la comisaría Primera, en el ingreso por calle Brown. Allí, ante el vallado que se dispuso, se colgaron los carteles y se prendieron las velas en recuerdo del fallecido.

Entre los presentes estaba su madre, sus hermanos y sus sobrinos. Justamente una de sus hermanas leyó una breve declaración en la que pidió justicia y enumeró los nombres de los policías apuntados. Ellos son Mariela Muño, Fernando Rojas, Fabio Ditz, Micaela Isaza, Juliano Servino, Luciana Cufre (Comando de Patrullas) Diana Astrada, Claudia Campos y Juan Bortolotti (Primera).