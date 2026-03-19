Sumaron 20 agentes policiales al Comando de Patrullas

Este jueves por la mañana se realizó el acto de incorporación de 20 efectivos policiales a la estructura del Comando de Patrullas bajo la órbita de la Estación de Policía Departamental del Partido. Según se informó desde el Municipio, la medida se adoptó tras las gestiones realizadas desde el Municipio, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El intendente Maximiliano Wesner les dio la bienvenida a las y los nuevos integrantes del CPO en un sencillo acto que se concretó frente al Palacio Municipal. En la ocasión estuvo acompañado por la jefa de Gabinete Mercedes Landivar y el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, además del jefe de la Estación de Policía Departamental Olavarría, el comisario inspector Leandro Scavuzzo, y el titular del Comando de Patrullas, el comisario Martín Cortés.

“Para nosotros la prevención es realmente una política de Estado, es una política que venimos desarrollando de manera articulada con la policía de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Protección Ciudadana”, enfatizó el intendente de Olavarría.

“Poder sumar 20 efectivos para que contribuyan a la seguridad, a la prevención. Conocen el territorio y tienen la posibilidad de quedarse a trabajar en el lugar que quieren, donde tienen sus familiares. Tienen el arraigo y la responsabilidad de poder contribuir a una mejor Olavarría, a una ciudad más segura, llevando tranquilidad a las familias olavarrienses”, concluyó Wesner.

La incorporación de los agentes policiales se enmarca en la continuidad del fortalecimiento del esquema preventivo y de seguridad que la actual gestión municipal ha desplegado, lo que ha logrado no sólo incrementar el recurso humano, sino también la infraestructura y equipamiento de cada dependencia, como así también la puesta en marcha de una política de descentralización que ha permitido incrementar la presencia en distintos puntos del Partido de Olavarría.