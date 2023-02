El Torneo Comercial tiene a los 8 mejores

Terminó la Etapa Regular de la competencia estival organizada por la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo y empieza a definirse el certamen.

Quedaron definidos los 8 mejores equipos del tradicional torneo de verano y Los Poncheros finalizó invicto en uno de los grupos.

El único equipo ganador de todos los partidos, ONE Centro de Fitness, Afrika y Udalem fueron los clasificados de la Zona 1 y por la Zona 2, accedieron a la siguiente ronda, Loma CEF, Sanvi Básquet, El Hangar y El Rejunte.

Los Cuartos de Final, a disputarse la venidera semana en el Juan Manolio, enfrentarán a Loma CEF vs Udalem, ONE Centro Fitness vs El Hangar, Sanvi Básquet vs Afrika y Los Poncheros vs El Rejunte.