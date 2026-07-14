¡Otra Bicho otra! Diez jugará su 24° temporada en la Liga Nacional

El olavarriense continuará una temporada más en Ferro Carril Oeste según oficializó la entidad de Caballito en las últimas horas.

Alejandro Diez afrontará su 3° temporada en el equipo “Verdolaga” ya que renovó su vínculo y volverá a ser dirigido por Federico Fernández para disputar la Liga Nacional y la Basketball Champions League Américas.

El olavarriense tendrá su 24° temporada en la máxima categoría del básquet nacional finalizó el 25/26 con 45 partidos jugados con promedios de 9,0 puntos y 3,2 rebotes por encuentro, pero, además, entró en la historia alcanzando los 1069 partidos, el tercer jugador con más presencias.

La continuidad del ala-pivot olavarriense confirma el esfuerzo del elenco capitalino por mantener la base de jugadores que tuvo una excelente temporada donde fueron campeones de la Liga Sudamericana, subcampeones de la “Copa Islas Malvinas” y eliminados en Semifinales de la Liga Nacional.