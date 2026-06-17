Bruno Sansimoni tendrá otra temporada en OTC

Oberá Tenis Club comenzó con el armado del plantel para una nueva temporada en la máxima categoría del básquet nacional y en las últimas horas confirmó a dos de sus figuras.

Bruno Sansimoni y Agustín Brocal seguirán siendo “Celestes” y se transformaron en las primeras confirmaciones de la Comisión Directiva del elenco misionero.

Sansimoni estuvo presente en los 39 juegos de la última temporada, en los que promedió 10.3 puntos, 4.1 asistencias en 23.7 minutos.

El olavarriense seguirá siendo conducido por Fabio Demti donde la última temporada se transformó en uno de los referentes y para la 26/27 será parte del plantel que competirá en la Liga Nacional y Liga Sudamericana de Baloncesto.

Además, Agustín Brocal jugará su cuarta etapa en el equipo de Misiones. “Toti” fue uno de los máximos goleadores del equipo, disputando todos los juegos que tuvo el representante misionero. Promedió 32,2 minutos en los que anotó 14,8 puntos.