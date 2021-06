Qué medidas tomar para prevenir la triquinosis

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario ofrece recomendaciones para prevenir la triquinosis, tanto para la faena familiar como para la elaboración o compra de chacinados.

Desde el área se explicó que con el cambio de estación y la aparición de los climas fríos propios de la época del año, se realizan las habituales carneadas y la elaboración de subproductos cárnicos; dado que la temperatura favorece al secado de los chacinados secos (salamines, bondiolas, pancetas etc.).

En este marco se planteo que la elaboración de chacinados en forma casera es una práctica habitual en nuestro país y el Partido de Olavarría no está exento. Tales productos son elaborados principalmente con carne porcina, por lo que es importante tomar precauciones para evitar la aparición de enfermedades como la triquinosis.

"Dicha enfermedad zoonótica es producida por el parásito Trichinella Spiralis, el cual habita en el músculo de animales salvajes o domésticos e ingresa al ser humano al consumir alimentos infectados, que no sufrieron ningún proceso de cocción adecuado, o chacinados secos como salamines, pancetas, jamones, etc., los cuales por su tipo de elaboración (salazones) no permite la eliminación del parásito" se destacó desde la Dirección.

De esta manera se indicó que para prevenir esta y otras enfermedades zoonóticas transmitidas por alimentos, se recomienda a los elaboradores la utilización de materia prima segura (carne procedente de frigoríficos habilitados sometida a controles de calidad).

Recomiendan en caso de obtener carne mediante caza de animales como el jabalí, de criaderos propios o particulares, esta deberá ser sometida a un análisis de triquinosis. No podrá efectuarse ninguna elaboración hasta obtener el resultado del mismo. El examen se realiza sobre una muestra cárnica obtenida de la entraña del animal (músculo que por su irrigación contiene una alta carga parasitaria en caso de estar presente). También puede realizarse sobre muestras de otros cortes cárnicos como músculos maseteros o masticadores y base de la lengua), aunque no es lo ideal. Tales muestras se deberán llevar a un laboratorio de diagnóstico para su procesamiento.

Finalmente desde la dirección se recomendó consumir alimentos seguros, que indiquen el origen del producto mediante rotulo certificado. Evitar las compras de chacinados secos sin ningún tipo de inscripción o etiqueta que se vendan en puestos o lugares de dudosa procedencia.