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 - 18 de Julio de 2026 | 22:07

El Torneo Clausura homenajeará al “Chino” Benítez

Sin actividad oficial por el receso invernal, las categorías del fútbol formativo olavarriense jugarán el Torneo Clausura desde el venidero mes de agosto homenajeando a Oscar “Chino” Benítez.

El Departamento de Fútbol Menor de la Liga de Fútbol de Olavarría oficializó el Torneo Clausura “Chino Benítez”.

 

El segundo torneo del año de divisiones inferiores reconocerá a Oscar “Chino” Benítez, dirigente que formó parte importante de la Liga de Fútbol.

 

La competencia del año comenzará el 8 de agosto con el formato de todos contra todos a una rueda, donde se invertirá la localía en relación a la primera parte de la temporada.

 

El ganador de este torneo Clausura, en caso de no repetir, jugará ante el vencedor del Apertura y de ese enfrentamiento final surgirá el campeón de la temporada 2026 en cada una de las categorías del fútbol menor.

 

Fuente: prensa LFO

 

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