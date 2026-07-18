El Torneo Clausura homenajeará al “Chino” Benítez

El Departamento de Fútbol Menor de la Liga de Fútbol de Olavarría oficializó el Torneo Clausura “Chino Benítez”.

El segundo torneo del año de divisiones inferiores reconocerá a Oscar “Chino” Benítez, dirigente que formó parte importante de la Liga de Fútbol.

La competencia del año comenzará el 8 de agosto con el formato de todos contra todos a una rueda, donde se invertirá la localía en relación a la primera parte de la temporada.

El ganador de este torneo Clausura, en caso de no repetir, jugará ante el vencedor del Apertura y de ese enfrentamiento final surgirá el campeón de la temporada 2026 en cada una de las categorías del fútbol menor.

Fuente: prensa LFO