Los clubes se preparan para los tradicionales Torneos de Invierno

El receso invernal llega con muchos y tradicionales Torneos de Invierno y en la previa, las entidades se preparan para semanas con mucho fútbol.

El inicio de las vacaciones será también el inicio del Torneo de Invierno “Amadeo Bellingeri” organizado por el Club Social y Deportivo El Fortín.

La tradicional competencia invernal reunirá a más de 1000 deportistas y homenajeará a la categoría 1985 campeona del Mundialito de Roca en 1998 en sus dos predios en su 20° edición.

También, el venidero lunes, dará comienzo la “Copa CEO” que estará reservada para las categorías 2008 y 2010 y será el “Memorial Marcelo Mangano” en todo el predio del Club Embajadores.

La “Copa Estrellita”, por su parte, y con la organización de la Subcomisión de Fútbol de Racing tendrá su puntapié inicial el próximo martes.

Llegarán al Buglione Martinese deportistas categoría 2013 que representarán a Vélez Sarsfield, San Martín (Sierras Bayas), Balonpié F.C. (Bolívar), Independiente (Tandil), Embajadores (Olavarría), Loma Negra, Estudiantes (Olavarría), Independencia (Chaves), Boca Juniors, Ferro Carril Sud (Olavarría), Alumni Azuleño (Azul) y El Fortín (Olavarría), además de dos equipos locales y la Selección de Olavarría.

Por último, del 27 al 31 de julio, el Club Estudiantes volverá a organizar la “Copa CAE” donde competirán las categorías 2012 y 2014 Masculino y Sub15 Femenino.

Será la 13° edición con una veintena de clubes participantes y partidos en todo el predio del Parque Guerrero.