En plena ola polar, Santilli busca los votos para modificar la “Zona Fría”

En medio de una ola polar que castiga a muchos municipios bonaerenses con temperaturas bajo cero, la orden del presidente Javier Milei de avanzar con los cambios de la Zona Fría fue tomada como prioridad por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Tras asumir, fue al Senado para convencer a los legisladores dialoguistas para que conviertan en ley el proyecto.

Santilli se reunió con jefes de bloques aliados a La Libertad Avanza (LLA) en una cumbre que, junto a Patricia Bullrich, repasaron los votos que tienen para convertir en ley la iniciativa que dejaría sin los actuales descuentos en la tarifa de gas a unos 1.240.000 de hogares de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Tengo confianza en que se va a convertir en ley”, dijo el funcionario tras la reunión, en la que el “repaso de los porotos” aún marcan que no están los votos para la aprobación del Senado. Actualmente, la iniciativa con la que el Gobierno busca ahorrar unos 250.000 millones limitando el alcance del programa, tiene sanción de Diputados desde mayo.

“En Diputados los votos estuvieron”, advirtió confiado Santilli cuando le consultaron sobre las dificultades para avanzar en la Cámara baja. Mientras que Bullrich agregó: “Vamos a empezar a ver cuántos votos tenemos y ver si podemos sacarla porque para el Gobierno es prioritaria”.

La clave, sabe el Gobierno libertario, pasará por el posible apoyo de los senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande. Son diez que abrieron días atrás una negociación con el propio Santilli en el que exigieron la creación de una zona cálida para el norte en verano a partir de la promesa de una reducción en la tarifa eléctrica. Si bien no lograron incluirla en la redacción de la ley, quieren asegurarse la contraprestación antes de que se trate en el Senado.

Los cambios en los subsidios al gas. Hasta ahora, los usuarios alcanzados reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. Pero, y acá está el cambio, el nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial.

Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares; y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos de la tarifa el Estado dejará de cubrir el descuento que actualmente financia. Por eso, la tarifa subirá para todos y las provincias patagónicas también recibirán boletas con ajustes en torno al 25%.

Para el caso de los 94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen, el subsidio que promete el Gobierno será de un porcentaje sobre el PIST, ítem que suele ser un tercio o un cuarto del total de la factura. Entonces, de acuerdo a lo que pudo averiguar Agencia DIB si el PIST representa el 30% de la factura y recibe un descuento del 50% sobre ese componente, la reducción final de la factura rondará el 15%, antes de considerar otros cargos e impuestos.

Reclamos de intendentes por la Zona Fría. Más allá del rechazo a la iniciativa de gobernadores como Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), tras la aprobación en Diputados se multiplicó la recolección de firmas en municipios bonaerenses de las diferentes Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y organizaciones como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa. Hubo campañas en Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado, La Costa, entre otras comunas.

A eso se sumó, más en medio de esta nueva ola polar, el reclamo de intendentes de ciudades como Tres Arroyos, Villa Gessel, Castelli, Coronel Suárez, Saladillo Olavarría, Bahía Blanca y Pehuajó, entre otros. Muchas de estas, sufren en estas horas temperaturas bajo cero.

De hecho, este jueves el termómetro puso a parte de la provincia de Buenos Aires entre la zona más fría del país. Y registraron cifras negativas Coronel Suárez -4,8°C; Bolívar -4,5°C; Las Flores -3,3°C; Azul -2,2°C; Trenque Lauquen -1,6°C; La Plata -1,1°C; Junín -0,9°C; Benito Juárez y 9 de Julio -0,4°C. (Fuente: Agencia DIB)