Wesner defendió en el Congreso la presencia de Olavarría en la Zona Fría

El intendente de Olavarría Maximiliano Wesner compuso este martes la delegación de jefes comunales que se presentó en el Congreso de la Nación para defender la presencia de la provincia de Buenos Aires en la “Zona Fría”, en riesgo luego de ser aprobada una rectificación en Diputados impulsada por la administración que encabeza Javier Milei.

“Fuimos todo el bloque de concejales, los abogados provinciales de Fuerza Patria y yo tomé la palabra en representación de la Ciudad. Manifesté los datos por los cuales es imprescindible que Olavarría siga con su status en la Zona Fría y el impacto que tiene en el bolsillo de las familias trabajadoras, pero principalmente de las familias jubiladas” comentó el jefe comunal, en su viaje de regreso a la Ciudad.

“Si se aprobara la modificación que impulsa Milei serían 43.271 familias perjudicas y dentro de ese número unos 15 mil jubilados de la mínima. El impacto sería tremendo, además del impacto al comercio, porque son ingresos que perderían las familias por una fuga de recurso, porque se los llevaría la empresa que tiene concesionado el servicio público y ese dinero que dejaría de circular en Olavarría” explicó.

“Nosotros hablamos en protección de tantísimas familias olavarrienses. Obviamente vamos a seguir poniéndole voz a nuestro reclamo y hacer distintas actividades, como la juntada de firmas y demás, para que no salga esta ley en el Senado” adelantó Wesner.

El grupo de intendentes se reunió con legisladores nacionales de Fuerza Patria con el fin de presentarle las firmas que reunieron en sus territorios para evitar que el gobierno elimine el beneficio para las tarifas de gas.

Según el reporte del sitio “La Tecla”, a partir de dicho encuentro comenzaron las acciones en los territorios. En muchos municipios del interior bonaerense, como Alberti, Bragado, Junín, Chivilcoy, Azul y Olavarría, empezaron a juntar firmas para manifestarse contra la quita de Zona Fría.

A su vez, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante del distrito para obtener el aval para realizar una presentación ante la justicia por la quita del beneficio.

Este martes en el Senado hubo representantes de todas las vertientes del peronismo bonaerense, de todas las facciones que componen Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Entre los intendentes que participaron estuvieron, además de Wesner, Gustavo Barrera (Villa Gesell), Sebastián Ianantuoni (General Alvarado), Nelson Sombra (Azul), Cecilio Salazar (San Pedro), Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Pablo Garate (Tres Arroyos).

También acompañó a los alcaldes el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y ex intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara, así como del ex intendente de Almirante Brown y diputado provincial Mariano Cascallares.

Entre los legisladores presentes participaron los senadores nacionales Wado de Pedro y Juliana Di Tullio, además de las diputadas nacionales Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato, Jimena López, Facundo Moyano, Marina Salzmann y Sabrina Selva.

La iniciativa surgió en un encuentro de dirigentes de la Quinta sección electoral en Villa Gesell, donde analizaron el impacto por la quita del beneficio y anunciaron una movilización al Congreso para cuando se trate la ley.

El proyecto del oficialismo cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y deberá ser tratado en los próximos días en la Cámara Alta. Todavía el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar la quita del beneficio que perciben vecinos de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.

La modificación que impulsa el mileísimo y sus socios todavía está trabado porque el oficialismo no encuentra las adhesiones necesarias para que se convierta en Ley. Los gobernadores del interior pusieron condiciones para votar de forma afirmativa y sigue en negociaciones antes del tratamiento del proyecto en comisiones.

Cuando tenga fecha la sesión en la Cámara Alta para tratar el proyecto, los intendentes volverán a suelo porteño para realizar una nueva manifestación, que denominaron el “frazadazo” durante el encuentro de dirigentes en Villa Gesell