El SMN a la deriva: su director renunció por segunda vez

El desmantelamiento de un organismo clave para la vida de todos los días, como lo es el Servicio Meteorológico Nacional, ha dado nuevas señales en las últimas horas: su director Antonio José Mauad presentó nuevamente su renuncia al cargo, al que había regresado en febrero último luego de que el organismo permaneciera acéfalo desde agosto de 2025, cuando el mismo funcionario había dimitido por primera vez.

El Servicio Meteorológico Nacional atraviesa la crisis más importante desde su fundación el 4 de octubre de 1872. Por caso en Olavarría, donde hasta comienzos de años las labores se desarrollaban entre las 7 de la mañana y las 21 hoy en día lo hacen de 9 a 15 por restricciones presupuestarias y de personal.

Según señalan fuentes del Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, la salida del cargo de Mauad, de 72 años de edad y ex combatiente condecorado de la Guerra de Malvinas, se oficializaría este miércoles 1 de julio, cuando sería anunciado su reemplazante.

El funcionario saliente asumió el cargo en enero de 2025 y renunció en agosto de ese año, unos ocho meses después, dejando acéfalo al organismo hasta febrero de 2026 cuando volvió a ser designado al frente del SMN para un período de cuatro años y en calidad de director 'Ad Honorem'.

Mauad presentó su nota de dimisión el viernes último, en medio de recortes de gastos y de personal, y una importante reestructuración del organismo, que motivó medidas de fuerza y protestas de los trabajadores.

Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el SMN sufrió una reducción de personal que alcanzó a 121 empleados entre 2023 y 2025 y sumó otros 140 desvinculados hasta el 16 de abril pasado.