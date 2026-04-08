La desesperante situación de los empleados del Servicio Meteorológico

Natalia Bonel es meteoróloga, tiene 15 años de antigüedad como personal de la planta transitoria del Servicio Meteorológico Nacional y vive horas de angustia ante la inminente publicación de la lista de despidos dispuestos por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce el economista santafesino Federico Sturzenegger.

La situación tiene en vilo a todas las estaciones del país, incluida la de Olavarría. “El juego psicológico que nos están haciendo es terrible. Si me van a despedir que avisen y listo; es una agonía vivir así, lo estoy pasando muy mal” confesó este miércoles una meteoróloga olavarriense.

Natalia, por su parte, pintó lo traumático del panorama que está atravesando junto con sus compañeros. “Esta semana nos informaron que van a despedir a alrededor de 240 personas” dijo.

“Nosotros somos un total de más o menos 780 civiles en todo el país, desde La Quiaca la Antártida, por lo cual 240 civiles es un porcentaje muy alto de la planta y eso pone en riesgo muchas cosas en cuestiones meteorológicas y en cuestiones sociales” planteó.

Entre ellas Natalia identificó “la emisión de las alertas, las certezas de los pronósticos, los aportes para la seguridad en el transporte, ya sea aéreo, de navegación marítima y fluvial, terrestre. Ni hablar de los estudios climáticos referidos al cambio climático o la planificación energética”.

“Todas estas áreas necesitan de los datos meteorológicos y con esta idea de despedir a tanta gente el impacto va a estar en inevitablemente tener que cerrar estaciones meteorológicas o reducirles al mínimo su plan de labor, es decir, que haya muchas menos mediciones y así poner en riesgo a todos estos sectores” añadió.

Su sospecha es que no hay sitio posible para una negociación: “Acá se pudo hablar sólo con los directores de la institución. No nos reciben en el Ministerio de Defensa, porque el Servicio Meteorológico está la órbita del Ministerio de Defensa, porque dicen que esta orden de despidos y recortes viene desde el ministerio de Desregulación, es decir, desde el ministerio de Sturzenegger”.

Justificaciones tampoco no hubo. “No se habla de un criterio científico, tampoco vino gente del ministerio de Desregulación a hacer algún tipo de estudio, ni a interesarse en qué hacía cada área del Servicio Meteorológico. Vinieron un día, de repente y nos dijeron que hay que despedir gente y los directores nos comunicaron que todas las propuestas para reducir la cantidad de despidos fueron rechazadas” reveló.

Natalia advirtió que “estas decisiones sin ningún tipo de criterio ni sentido no nos afectan solamente a los trabajadores que vamos a perder el trabajo, sino también a la sociedad que es la que recibe nuestros datos meteorológicos para su vida diaria”.

“Acá no hubo una planificación, no hubo una justificación, nada. Simplemente echar gente y cerrar áreas estratégicas para el país” indicó.

Acotó, en coincidencia con una colega olavarriense, que lo más angustiante de la situación es que “no nos dicen cuándo van a comunicar los despidos, es decir cuándo comenzarán a llegar los telegramas, ni tampoco nos dicen de qué manera, porque en algún momento se habló de hacer los despidos por tandas y en otro momento de hacerlos todos juntos”.