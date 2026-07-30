“No es que no queremos pagar, queremos que el reclamo se resuelva”

La administración Wesner anunció este miércoles un nuevo acuerdo con Coopelectric para el mantenimiento del sistema de alumbrado público que establece, entre otras cosas, pagos por resultados, más control, multas por incumplimientos y hasta inspecciones de oficio.

“El acuerdo incorpora un esquema de control más estricto, con el objetivo de garantizar un mejor servicio de alumbrado público para todos los vecinos y vecinas del Partido. Para esto, fija plazos concretos para resolver los reclamos, y establece que los apagones sean tratados como prioritarios, con un plazo de resolución de hasta 24 horas” dice el comunicado de la comuna.

El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Olavarría, ingeniero Orfel Fariña, dio detalles de este nuevo marco. “Veníamos de un escenario en el que el Municipio le pagaba un monto fijo a Coopelectric para que se mantuviera el alumbrado público, pero no especificaba ni la cantidad, ni el tiempo en el cual tenía que hacerlo, ni qué pasaba si no reparaba, ni los atrasos” recordó.

La rectificación de esta relación se explica en el cuello de botella en el que había ingresado el sistema. “Hoy tenemos 450 luminarias sin reparar y entran 350 por mes, o sea un mes y pico de atraso. Nosotros nos preguntábamos ¿cuándo lo vamos a recuperar? ¿y cómo? No había nada de eso y se pagaba un monto fijo”.

“Lo que ahora hacemos es pagar por reclamos: si hacés 100 te pago 100 y si haces mil te pago mil, porque el objetivo no es el ahorro. No es que queremos ahorrar plata, lo que queremos es tener herramientas de control; la primera es ‘ahora te pago por reclamo’ y segundo, que es muy importante para cerrar ese concepto, es que si vos te demorás yo te aplico una penalidad económica” indicó el ingeniero Fariña.

“Lo que tratamos de hacer es evitar que se disparen los reclamos; hoy hay 450 reclamos pendientes y no pasa nada. Ese es el cambio conceptual resumido en dos palabras y bajado tierra” añadió.

Las sanciones por el incumplimiento ahora se aplicarán, dijo, “por el atraso en promedio. Si se demora 28 días no tendrá penalidad, si son 37 días tendrá siete días de penalidad, que es un porcentaje de la facturación”.

Existe también una penalidad por el reclamo individual. “Si la empresa demoró 30 días en promedio para cumplir con los reclamos, pero a López se lo solucionó en un día y a Pérez en 59, a este último le complicaron la vida. Por el reclamo de Pérez también habrá una penalidad -mucho más pequeña- porque se pasó del tope, que es 40 días” detalló el funcionario.

La respuesta del Municipio viene a escuchar un reiterado pedido de los vecinos. “Hay inseguridad, la gente lo reclama mucho, se siente amenazada, insegura. Se quemaba la lámpara, reclamaban y la respuesta no tenía reglas claras de manejo. Tardaban cuatro meses y estaba todo bien, no pasaba nada y no tiene que pasar” insistió.

“Acompañando a esto, nosotros vamos a tratar de hacer una política más proactiva de detección de la luminaria apagada. Hasta ahora hemos venido por reclamo del vecino. Reclamaba por el frente de la casa, que tenía una luminaria apagada, o titilaba y listo. Se lo tomaba el sistema, lo cargaba y se reparaba” explicó.

“Lo que vamos a tratar de hacer ahora es establecer nosotros un sistema que es complicado -porque es de noche-, pero vamos a llevar a cabo con personal municipal un trabajo nocturno de detección de oficio. Al otro día se informa, si está cargado listo y si no está no vamos a esperar el reclamo del vecino, porque no es que no queremos pagar más, lo que buscamos es que lo hagan” añadió

En síntesis, las evaluaciones serán al cierre de cada mes y por cada reclamo que se demore más de 40 días habrá una penalidad.

“El monto se calculó según la suma que veníamos pagando, que eran 73 millones de pesos y lo dividimos por 350 que era la cantidad de reclamos que estábamos recibiendo y vamos a pagar por reclamo hecho. Si reparaban 320, el Municipio pagaba por 350 y le iba quedando una cola de 30 reclamos no atendidos todos los meses, llegamos a la situación de hoy, que nos deben más de 400 reclamos” planteó Fariña.