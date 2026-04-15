Un Servicio, mucho más que para los datos del clima

Aunque cerca del centro en el medio de la ruralidad, tal vez esa distancia ha impedido valorar en su justa dimensión los enormes servicios que la estación local del Servicio Meteorológico Nacional ofrece a la Ciudad y a los olavarrienses, pero también a cualquier ciudadano del mundo que requiera del enorme flujo de información que se recoge y procesa minuto a minuto, desde las últimas horas de la madrugada hasta las primeras horas de la noche.

La labor tiene protagonistas y tiene nombres y apellidos: Marcela Tizzano y Damián Arouxet fueron los encargados de guiar la recorrida. También trabajan en la Estación la histórica Alicia Pucciarelli, Javier Arrignón, Mario Marambio y la observadora Victoria Criado, quien se encuentra cumpliendo la campaña antártica en Base Marambio.

Marcela y Damián oficiaron de guías, mostraron los datos que procesan dentro de la oficina y el instrumental que los proporciona.

En el campo de observación, a unos 200 metros a la izquierda del edificio central, están el termómetro seco, el termómetro húmedo y termómetro de máxima y de mínima; el heliofanógrafo que se utiliza para medir las horas de sol efectivo y relativa; el freatímetro que brinda datos de la napa subterránea; el pluviómetro para medir la lluvia y el anemómetro digital y veleta, el instrumento utilizado para medir la velocidad y la dirección del viento.

En la oficina acompañan a los trabajadores el instrumental de presión, el barógrafo (mide y registra de forma continua y automática las variaciones de la presión atmosférica en un gráfico llamado barograma) y microbarógrafo; el barómetro digital y barómetro fortín, que es de mercurio.

“Somos una estación meteorológica aeronáutica, prestamos atención a los vuelos que se realizan y nuestro trabajo primordial es pasar información para que los vuelos sean seguros. Eso se transmite a las rutas aéreas a nivel internacional y cualquier piloto que se encuentre en cualquier lugar del mundo puede entrar con el número de nuestra estación y saber las condiciones que tiene Olavarría” explicó Marcela.

La información es hora a hora. “Se transmite lo que está pasando en tiempo real; se codifican datos como presión, humedad, viento, todo tipo de nubosidad, si hay algún fenómeno. Todo eso nos sirve, nosotros recabamos esos datos, que hora a hora son emitidos por el Servicio Meteorológico Central” informó.

“Ellos, a partir de los datos que nosotros vamos transmitiendo, pueden hacer los pronósticos. Obviamente que a mayor información el pronóstico va a ser más certero, los alertas también mucho más fáciles de adquirir y en un plazo prudencial poder alertar a la sociedad” acotó Marcela.

La economía de Olavarría requiere datos que emergen del trabajo en la Estación: “Pasamos mucha información tanto a la actividad agrícola como a la cementera, que ellos necesitan para llevar a cabo su explotación. A Defensa Civil, Bomberos, con los cuales obviamente cada vez que hay una alerta o la posibilidad de algún fenómeno que cause daños a la población siempre estamos en contacto, avisando”.

“Nuestra labor es mucho más amplia de lo que son los datos del tiempo o labores que tienen que ver con el funcionamiento del Aeropuerto. Las aseguradoras dependen de nuestros datos, porque en caso de haber algún siniestro o algún tipo de inconveniente con las personas a las cuales le brindan su servicio se ponen en contacto con el Servicio Meteorológico” reveló.

Marcela concluyó su exposición con una aclaración en cuanto a la función, cuando de clima se trata, de los trabajadores de la Estación: “Mucha gente se enoja con nosotros y nosotros no hacemos pronósticos; somos observadores meteorológicos, trabajamos en tiempo real con lo que está pasando acá, transmitimos los datos que son gestionados Buenos Aires”.