Centenar de personas celebraron el “Día Internacional del Yoga”

Más de un centenar de personas se dieron cita en el Minigimnasio del Parque Guerrero para una actividad especial por el “Día Internacional del Yoga”.

La propuesta combinó actividad física, bienestar y solidaridad con un variado cronograma que incluyó espacios de filosofía del yoga, yoga dinámico, acro yoga, meditación y un cierre con mantras, en un ambiente de encuentro, aprendizaje y conexión.

Además, la jornada tuvo un importante fin solidario. A través de una colecta destinada al comedor “Rincón de Luz”, los asistentes colaboraron con ropa de abrigo y alimentos no perecederos, sumando un valioso aporte para la comunidad.

Fuente: Prensa CAE