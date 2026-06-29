Los gremios docentes bonaerenses van al paro este martes

Los gremios docentes AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA convocaron a un paro provincial docente para este martes, en repudio a las violencias en las escuelas y piden además la convocatoria a paritarias por aumento salarial.

“En un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país, la medida provincial se adopta ante la falta de respuestas frente a demandas que venimos sosteniendo desde el sector” dice el comunicado difundido este lunes

El texto puntualiza cada uno de los reclamos en cuestión y hace hincapié “en los reiterados hechos de violencias que suceden en las escuelas, un flagelo social que requiere un abordaje multisectorial.

“Exigimos a plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, y un protocolo complementario.

* Aplicación de la Legislación Vigente para que sean penalizados los delitos y las contravenciones.

* La realización de Jornadas Institucionales.

* Reclamamos, una vez más, al Estado Provincial que adopte medidas concretas y efectivas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa.

* Demandamos una propuesta salarial que permita recomponer el salario, exigencia que se dirige tanto al Gobierno Nacional, por la restitución del FONID, como al Provincial, a quien le requerimos la convocatoria urgente a Paritarias.

* Denunciamos la sobrecarga de tareas que enfrentan las y los docentes, lo que hace necesario garantizar la desconexión total y el respeto a la jornada laboral.

Avanzar en modificaciones concretas del Régimen Académico, ya que el incremento de la jornada laboral no puede seguir siendo naturalizado y es responsabilidad de las autoridades dar respuestas concretas que alivien esta situación.

* Exigimos al Gobierno Nacional la restitución del artículo del presupuesto destinado al financiamiento de la Escuela Técnico Profesional y de los recursos necesarios para garantizar su sostenimiento.

Rechazamos el desfinanciamiento que compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad.

* Manifestamos nuestra preocupación por los cambios que el Gobierno Nacional intenta aplicar al régimen previsional, modificaciones que impactarían de manera negativa en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en los derechos jubilatorios de las y los trabajadores de la educación.

* Demandamos que el IOMA garantice prestaciones adecuadas y oportunas para las y los docentes bonaerenses. Es deber del Estado asegurar un sistema de cobertura que responda a las necesidades reales del sector”.