Los gremios docentes paran el lunes próximo

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a un paro docente en todo el país para el próximo lunes 3 de agosto, justo cuando debían reiniciarse las clases tras las vacaciones de invierno en Provincia de Buenos Aires.

Coincide, además, con el paro nacional al que ya había convocado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), una jornada de protesta que incluye una movilización al Ministerio de Economía para ese mismo día, para exigir un aumento salarial y denunciar el vaciamiento del Estado.

Según explicó el gremio, "la decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa".

Desde los gremios docentes provinciales SUTEBA y UDOCBA adhieren a esta medida que además de la cuestión salarial busca exponer otros temas que atraviesan hoy la realidad educativa.

La violencia en las escuelas es una de las preocupaciones que exponen, así como también el funcionamiento de la obra social IOMA en la Provincia y el resguardo del Instituto de Previsión Social Bonaerense.

También se menciona entre los reclamos el rechazo a la llamada Ley de libertad educativa y la reposición del fondo destinado al sostenimiento de la educación técnica.