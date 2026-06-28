Diego Santilli es el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros

En la noche de este domingo el presidente Javier Milei anunció al ahora exministro del Interior, Diego Santilli, como nuevo jefe de Gabinete de Ministros tras la renuncia de Manuel Adorni este sábado. La confirmación se dio a las 20.

El anuncio fue realizado a través de la red social X por el propio Milei, quién posteó una fotografía junto al dirigente del PRO que se sumo al gobierno en noviembre del 2025, Diego Santilli y Karina Milei.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros y la Sec. Gral. de la presidencia delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, escribió. La jura será el martes a las 16.

El cuarto Jefe de Gabinete desde Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, a diferencia de los anteriores, asumirá con consenso interno, por la confianza con Karina Milei y por la buena relación con Santiago Caputo. Ambos lo sugerían como la mejor opción. Esa es la novedad en esta designación en contraposición a Posse, Francos y Adorni.