Santilli en Olavarría: "Hay que avanzar contra los narcos"

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio Diego Santilli llegó este sábado a Olavarría, donde compartió actividades con el intendente Ezequiel Galli, que señaló que aún no definió si será candidato una vez más a intendente de la ciudad.

“Tengo bien decidido cuál va a ser mi objetivo: primero poner en marcha una provincia productiva que tiene todo. Por otro lado la educación que es pilar de cualquier sociedad y está con un retroceso histórico”, dijo el diputado nacional en diálogo con los medios de la ciudad.

En ese sentido, Santilli se comprometió a “sacarle la pata de arriba de la cabeza a la producción” y definió que existe una “asfixia tributaria”. “Por el otro lado tenés que fortalecer las regiones productivas. Se puede hacer, la provincia necesita más coparticipación”, definió.

Luego de la tensión que se generó en todo el país por los últimos hechos que ocurrieron en Rosario, Santilli también hizo especial hincapié en la inseguridad “que no te permite ser libre”. “Tenemos que avanzar contra los narcos, los delincuentes para poder vivir en paz”, sostuvo.

El precandidato de Juntos también abordó una de las principales problemáticas de los bonaerenses, como la inflación y dijo que con los niveles actuales “es imposible salir adelante”. A su vez, señaló que los constantes incrementos en los precios no permiten “prever y proyectar”. “Este gobierno le hizo pagar el ajuste a la sociedad”, añadió.

Respecto a la competencia que se viene, Santilli dijo que “nunca es fácil” una interna y especialmente en un espacio competitivo como Juntos. “En 2021 nos tocó competir con Facundo Manes y fue una competencia sana que amplió la base”, dijo y remarcó: “Si querés transformar el país necesitas ganar la provincia”.

Por su parte, el intendente Ezequiel Galli destacó la importancia de que tanto Santilli como Horacio Rodríguez Larreta se hayan lanzado en la carrera por la Gobernación y la Presidencia, respectivamente. No obstante, marcó que él todavía no tomó la decisión de competir o no.

“Nosotros necesitamos un intendente como Ezequiel que proyecta su ciudad. Estamos ansiosos esperando su decisión”, le replicó Santilli.