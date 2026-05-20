Confección y reparación de insumos: la tarea diaria del costurero del Hospital

El Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” cuenta con un espacio poco conocido pero clave para el funcionamiento cotidiano de distintas áreas, el sector de costurero, donde diariamente se confeccionan, reparan y mantienen piezas textiles esenciales para la atención de pacientes y el trabajo del personal de salud.

En ese marco, el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, recorrió el lugar junto al director del Hospital, Fernando Alí. El espacio es coordinado por Vanesa Palacios, quien junto a su equipo desarrolla una tarea diaria considerada fundamental dentro del modelo de cuidados progresivos.

En el taller se elaboran toallas, frazadas, sábanas y fundas destinadas a distintos servicios del Hospital. Además, se confeccionan piezas especiales para los recién nacidos internados en el área de Neonatología del Centro de Salud.

El trabajo en el sector es constante y se desarrolla en un espacio equipado con máquinas de coser y gran cantidad de telas, donde se llevan adelante tareas que responden a las necesidades de las diferentes áreas hospitalarias.

Desde el corte y la costura hasta el estampado, el personal mostró parte de la producción realizada y detalló el trabajo cotidiano que permite mantener el stock de insumos textiles necesarios para el funcionamiento del Hospital.

Durante la visita, Wesner destacó la importancia del costurero municipal, al señalar que no solo permite optimizar recursos y garantizar insumos propios, sino que también representa “un trabajo silencioso” que resulta clave dentro del sistema de salud pública.