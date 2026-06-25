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Olavarría
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 - 25 de Junio de 2026 | 11:41

Aprehendido por incumplir una restricción de acercamiento

Un hombre de 38 años fue aprehendido este miércoles tras desobedecer una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente en una causa de protección contra la violencia familiar.

 

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una situación en una vivienda ubicada sobre calle Brown al 2800.

 

 

Al arribar al lugar, los efectivos constataron mediante el sistema informático que el involucrado registraba una prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, en el marco de actuaciones vinculadas a protección contra la violencia familiar.

 

 

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia.

 

 

La causa fue caratulada como “Desobediencia” e interviene la UFI N° 5.

 

 

 

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