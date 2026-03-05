Intentó estafar a un comercio y lo descubrieron | Infoeme
 5 de Marzo de 2026 | 19:49

Intentó estafar a un comercio y lo descubrieron

Ocurrió en un local de venta de herramientas, donde un hombre de 44 años fingió un pago con una aplicación. Ya lo había hecho en otra oportunidad y fue identificado por el comerciante.

Un hombre de 44 años que quiso cometer una estafa en un comercio fue descubierto y se lo llevó la Policía.

 

Ocurrió en un local de venta de herramientas ubicado en avenida Del Valle y avenida Pellegrini, donde el masculino ya había actuado de la misma manera.

 

Los comerciantes pudieron identificarlo este miércoles, cuando volvió a dirigirse al lugar para hacer una compra y simuló pagar con la aplicación de Cuenta DNI.

 

Al comercio acudió la Policía Local y el Comando de Patrullas, quienes secuestraron el celular del acusado y lo trasladaron a sede policial. Se iniciaron actuaciones por “tentativa de estafa” con intervención de la UFI 10.

