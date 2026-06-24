Simón Buscaglia jugará en Círculo Deportivo

La tercera categoría del fútbol argentino suma un nuevo representante de Olavarría, ya que en las últimas horas se confirmó que Simón Buscaglia jugará en el “Papero”.

Simón Buscaglia se transformó en futbolista de Círculo Deportivo y compartirá equipo con Quimey Marín y el preparador físico Matías González, los otros representantes locales del elenco de Nicanor Otamendi.

El defensor surgido en Ferro y formativas en Estudiantes de La Plata que se encontraba formando parte de Estudiantil de Eduardo Castex, equipo de la provincia de La Pampa, será sometido a los estudios médicos de rigor y se sumará al plantel que compite en la Zona D del Torneo Federal A y dirige Duilio Botella.

“Desde Club Estudiantil queremos saludar y desearle el mayor de los éxitos a Simón Buscaglia, quien emprende un nuevo desafío para disputar del Argentino A.

Fue un orgullo contar con tu compromiso, esfuerzo y calidad humana dentro y fuera de la cancha. Hoy te toca dar un paso más en tu carrera y desde el Bohemio te acompañamos con los mejores deseos. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa, Simón!”, despidieron desde las redes sociales al olavarriense.