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 - 29 de Julio de 2026 | 23:29

Debutó Barbieri y jugó Salle en la 2° fecha de la Liga

Entre martes y miércoles, los olavarrienses en la Primera División completaron sus presentaciones en la 2° fecha. Juan Ignacio Barbieri tuvo sus primeros minutos en Barracas Central.

Foto: Prensa CAS

El Torneo Clausura de la Liga Profesional jugó entre semana la 2° fecha y en los primeros dos días de disputa, se presentaron todos los olavarrienses de la máxima categoría del fútbol nacional y fue con un debut.

 

En la jornada de este miércoles, Juan Ignacio Barbieri sumó sus primeros minutos con la camiseta de Barracas Central en la victoria por 1 a 0 frente a Aldosivi.

 

En condición de local, el “Guapo” sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones en lo que fue el regreso a la máxima categoría para el delantero olavarriense que ingresó a los 70´. Además de Barbieri, en el estadio “Chiqui Tapia”, el juvenil Mateo vales integró en el banco de suplentes del Tiburón.

 

Previamente, en la noche del martes, Sarmiento cayó 3 a 2 ante Banfield en el conurbano bonaerense y fue con minutos para Santiago Salle. El olavarriense fue titular en el equipo de Junín que aún no ganó en el certamen y dejó el campo de juego a los 74´.

 

Además, en el triunfo 1 a 0 de San Lorenzo ante Gimnasia de Mendoza en el “Nuevo Gasómetro”, Mauricio Cardillo fue suplente del “Cuervo” y en la victoria por la mínima de Gimnasia y Esgrima ante River Plate, Lucas Janson sumó su primera convocatoria en el “Lobo”.

 

Cerrando las presentaciones olavarrienses, Platense cayó en Córdoba ante Instituto por 2 a 1 y Mateo Mendía fue uno de los suplentes del “Calamar” que no vio minutos.

 

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