Ahora sí: Lucas Janson, oficialmente jugador del “Lobo”

El delantero olavarriense se transformó oficialmente en el segundo refuerzo de Gimnasia y Esgrima para el segundo semestre del año luego de la presentación oficial y la firma del contrato con la entidad platense.

Janson ya había sido sometido a los controles médicos y hasta acompañó al plantel el “Cilindro” de Avellaneda, pero en las últimas horas fue presentado por la entidad con la que arregló condiciones hasta junio de 2027.

La institución anunció oficialmente su llegada a través de sus canales oficiales y posteó: "Confirmado: ¡Janson es refuerzo tripero! Lucas firmó su contrato hasta junio de 2027" y el delantero compartió: “Feliz de tener esta nueva oportunidad. Con muchas ganas de afrontar lo que viene. ¡Vamos, Lobo!"

El olavarriense ya trabaja bajo las órdenes de Ariel "Pata" Pereyra y estará entre los convocados para el encuentro de este miércoles frente a River Plate, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Tras su incorporación al plantel albiazul, la idea del cuerpo técnico comandado por Ariel Pereyra es poder ir llevándolo de a poco para que recupere el ritmo futbolístico, ya que no compite oficialmente desde 28 de febrero de este año, en el empate del “Xeneize” ante Gimnasia de Mendoza.