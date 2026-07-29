Nicolás Di Bello pasó por el quirófano por una grave lesión

El olavarriense que integra el plantel de Deportivo Rincón en el Torneo Federal A pasó por el quirófano por un desprendimiento de fémur que comprometió el cartílago y el menisco.

Luego de varios tratamientos y de estar alejado de las canchas en los últimos meses, Nicolás Di Bello se sometió a una cirugía por desprendimiento de una parte del fémur que comprometieron las funciones del cartílago y el menisco de una de sus rodillas.

La intervención, varias semanas después de que su hermanos Bruno iniciara con la recuperación de su lesión meniscal, demandará varias semanas de rehabilitación.

“Hay momentos en los que uno siente que todo se hace cuesta arriba. Estos últimos meses fueron así, intenté volver a jugar más de una vez, confiando en que el dolor iba a desaparecer. Viajes a Neuquén, visitas a quiroprácticos, kinesiólogos y traumatólogos que coincidían en que no era una lesión para cirugía.

Hasta que me decidí. Ayer llegó el día de la operación y la realidad era otra. Se encontraron con un desprendimiento de una parte del fémur y del cartílago, además de una parte del menisco comprometida. Cosas que ni siquiera salieron en los estudios y que era lo que me causaba tanto dolor.

Ahora comienza otra etapa, la más larga y seguramente la más difícil. Tener paciencia, volver a empezar desde cero y trabajar todos los días para recuperarme.

De eso se trata, de levantarse y seguir peleándola. A los que se preocuparon y estuvieron conmigo, GRACIAS! Y a los demás, como dijo el 10, ¡que la sigan mamando!”, fue la publicación que eligió el olavarriense tras pasar por el quirófano.