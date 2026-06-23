Detuvieron al líder de una banda de estafas virtuales que operaba desde Sierra Chica

Un delincuente, sindicado como líder de una banda que hacía estafas virtuales y que actuaba desde una cárcel de Sierra Chica, fue detenido por la Policía Federal Argentina en un operativo efectuado en el barrio porteño de Retiro.

Voceros judiciales revelaron que este individuo resultó apresado tras ser sorprendido mientras se disponía a subir a un micro de larga distancia en la estación de ómnibus situada en esa zona, con destino a la ciudad cordobesa de Bell Ville.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Búsqueda de Prófugos y en base a las directivas impartidas por el magistrado Federico Antonio Barberena, titular del Juzgado de Garantías N° 10 de los tribunales de Azul.

Cómo operaba la banda

La investigación comenzó en 2024 al certificarse la existencia de falsos viajes de excursión a través de diferentes plataformas. Los delincuentes simulaban ser empleados pertenecientes a una empresa de turismo, solicitando señas, pagos parciales y/o totales de los supuestos tours que ofertaban.

Al recibir el dinero, los estafadores bloqueaban sus perfiles digitales. A su vez, las autoridades comprobaron que el grupo contaba con varios integrantes que se hallaban alojados en la Unidad Penal 2 de Sierra Chica. Su cabecilla (el actual arrestado), se encargaba de "reclutar" a titulares de diversas cuentas bancarias y de billeteras virtuales, quienes obraban de "presta-cuentas".

A esas personas se les modificaba el alias por nombres de empresas ficticias, para luego generar los correspondientes links de pagos que eran empleados con el objetivo de estafar a los damnificados.