Una mujer fue detenida en el barrio Belén por una causa de drogas

Personal de la SubDDI Olavarría concretó en inmediaciones del Barrio Belén la detención de una mujer sobre la cual recaía un pedido de captura por un hecho caratulado “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc c - ley 23.737) – tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.

La orden fue librada por el Juzgado de Garantías Nº1 por pedido del fiscal Juan Mañero de la UFI N°19 que interviene en la causa.

La detenida actualmente se encuentra alojada en la Estación Comunal de Tapalqué, a la espera de, posteriormente, ser trasladada a una Unidad Penal de la zona.

La detención se produjo en el marco de la misma causa penal por la cual, el pasado 18 de junio, fue capturado un masculino y llevado a la Unidad 7 de Azul.