Se realizará la etapa distrital de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

Este jueves 25 de junio se realizará la instancia distrital de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en la sede del Club Mariano Moreno de 9 a 15 con la participación de más de 43 escuelas de gestión pública y privada con 63 proyectos de distintas áreas como: ambiente social y natural, prácticas del lenguaje, ingeniería y tecnología, derecho y ciudadanía, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artes, Educación Tecnológica, Emprendedorismo.

Desde la Jefatura Regional 25 invitan a toda la comunidad a participar recorriendo la feria para compartir las producciones de proyectos de investigación que se realizan en las escuelas con la orientación de los docentes abordando temáticas de interés que impactan en los estudiantes, en la escuela, en las familias, en el barrio y en toda la sociedad.

Organizada por la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación, durante los meses de junio y julio, se estarán llevando a cabo las Ferias distritales del Programa Actividades Científicas Tecnológicas Educativas, en los 135 distritos bonaerenses.

Las Ferias de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología son encuentros pedagógicos donde se enseña, se aprende y se establecen diálogos con la comunidad educativa. Su realización promueve la socialización de los trabajos de investigación e indagación escolar que las/os estudiantes de ámbitos, niveles y modalidades de las escuelas de gestión pública y privada, elaboran en sus instituciones educativas, con el acompañamiento docente.

El Programa Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las trayectorias educativas de las/os estudiantes, mediante propuestas de enseñanza y de aprendizajes que contemplen la diversidad de intereses, promoviendo el trabajo participativo y comunitario, democratizando los saberes científicos y tecnológicos, a través de distintas formas de interactuar con el conocimiento.

La instancia Regional de la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología se desarrollará en Olavarría el día jueves 13 de agosto en el CEMO.