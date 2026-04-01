Feria de Pascuas en la Plaza Central

En el marco de las Pascuas se invita a participar de una nueva edición de la “Feria Artesanal Olavarría” en el Paseo de los Artesanos, que se encuentra instalado en la Plaza Central “Coronel Olavarría”.

La actividad se desarrollará desde el jueves 2 al domingo 5 de abril, sobre Rivadavia y San Martín. Los puestos se habilitarán a partir de las 10 horas en el con una gran variedad de producciones locales.

Participarán de la feria artesanos locales fiscalizados que utilizan diferentes técnicas tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.

El objetivo de este tipo de eventos es impulsar, reconocer y apoyar la actividad artesanal en el Partido de Olavarría, y que a través de este tipo de eventos se permita dar un espacio de encuentro y sociabilización, generando vínculos y colaborando a la economía social.