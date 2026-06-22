Liga Federal: “Nico” Giménez, a la Fase Nacional con el “Verde”

Ferro Carril Oeste venció a Atenas en el segundo duelo de la serie de Cuartos de Final Interconferencias y accedió a la Fase Nacional de la tercera categoría del básquet argentino.

El “Verde” derrotó 82 a 75 a Atenas en General Pico y cerró la última llave de la Conferencia Sudeste con triunfo 2 a 0.

En un duelo parejo que tuvo a los platenses dominando durante gran parte del tiempo, la experiencia pampeana en el cierre fue determinante para dar vuelta el resultado y quedarse con la conquista.

En el equipo clasificado a la Fase Nacional, Nicolas Giménez sumó 10 puntos, 2 rebotes y 1 tapa en 23:07 minutos y en el representativo platense que se despidió del certamen, Santiago Aman jugó 37:54 minutos con 22 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapas e Ignacio Aman aportó 5 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en 22:21.