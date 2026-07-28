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 - 28 de Julio de 2026 | 20:34

Liga Federal: Mauricio Pane completó su temporada

En la noche del lunes y tras volver a perder en la instancia de Cuartos de Final, Presidente Derqui finalizó su temporada en la Liga Federal.

Presidente Derqui completó su participación en la tercera categoría del básquet nacional al no poder igualar la serie de Cuartos de Final.

 

Presidente Derqui cayó 81 a 62 ante River Plate que se aseguró su presencia en Semifinales al cerrar la serie por 2 a 0. En el Microestadio del Mâs Monumental, el “Millonario” sentenció la historia en el tercer parcial tras una primera mitad donde ninguno de los dos elencos logró demostrar su dominio.

 

En el elenco que culminó su participación, Mauricio Pane completó 35:45 minuttos con 13 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero.

 

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