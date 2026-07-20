Liga Federal: sigue Pane y se despidió Giménez

La tercera categoría del básquet argentino completó los Octavos de Final con festejo para Presidente Derqui y Mauricio Pane.

Presidente Derqui aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos de la Liga Federal al derrotar, en Venado Tuerto a Olimpia en el tercer y definitorio juego. Había sido derrota 84 a 54 en la noche del viernes y triunfo 66 a 51 en la noche del sábado para la clasificación.

En el equipo bonaerense, Mauricio Pane sumó 28:56 minutos con 5 puntos, 4 rebotes y 1 recupero en el primer duelo en Venado Tuerto y 3 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 15:59 en el triunfo del sábado.

Por otro lado, en La Pampa, Ferro Carril Oeste terminó su participación al no hacer valer su localía y caer ante All Boys. La serie terminó 2 a 1 con triunfo 80 a 53 en el segundo y derrota 79 a 73 en el tercero y definitivo.

Nicolás Giménez completó su temporada con 23:37 minutos con 9 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias el pasado viernes y 27:55 minutos el sábado donde aportó 19 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia.