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Liga Federal: derrota para el equipo de Pane en el inicio de los Cuartos

En la noche del jueves inició la serie de Cuartos de Final de la Liga Federal para el único equipo con presencia local y fue con derrota.

Foto: Prensa Presidente Derqui

Presidente Derqui cayó ante River Plate en condición de visitante en el comienzo de una nueva llave de Play-Off en la tercera categoría del básquet nacional.

 

Presidente Derqui cayó 70 a 60 ante River Plate en el gimnasio Carlos Carpegna. Con este resultado, el conjunto “Millonario” tomó ventaja de 1-0 en una llave que continuará el próximo lunes en el estadio riverplatense, donde buscará sellar la clasificación a las Semifinales.

 

En el conjunto que ahora está obligado a ganar dos cotejos en condición de visitante, Mauricio Pane sumó 11 puntos, 8 rebotes y 3 robos en 37:33 minutos en la cancha.

 

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