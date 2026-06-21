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 - 21 de Junio de 2026 | 16:10

Aldosivi probó jugadoras y dio una charla en la Ciudad

En los últimos días, el Club Aldosivi llegó a Olavarría a dar una charla y a observar fubolisas.

El Departamento de Fútbol Femenino del Club Aldosivi y entrenadores del equipo marplatense llegaron a Olavarría para una prueba de futbolistas.

 

Entre viernes y sábado, Aldosivi de Mar del Plata llevó a cabo jornadas de trabajo para el fútbol femenino. Hubo charla y captación.

 

El viernes, en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría, se llevó a cabo una charla del cuerpo técnico del conjunto marplatense, equipo de trabajo que es comandado por el entrenador Marcelo Rodríguez de Aldosivi Fútbol Femenino.

 

A su vez, el sábado fue el turno de la prueba de jugadoras, la cual se llevó a cabo en el predio del Club Atlético Estudiantes.

 

Fuente: Prensa LFO

 

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