El Torneo “Andrea Serris” tiene a los dos clubes campeones

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la rama femenina conoció a sus campeones.

Aprovechando el feriado nacional del pasado 9 de julio, inició la definición del Torneo “Andrea Serris”. Fue en Sub15 donde Racing goleó para consagrarse.

Luego, en el Tete Di Carlo, y en el mediodía de este domingo, Club Ciudad de Olavarría no tuvo mayores inconvenientes para ganar el Play-Off y, tras haber sido el mejor de la Fase Regular, levantar la Copa.

Los resultados:

En Primera

Club Ciudad de Olavarría 3 (Luz Attadía y Mía Suárez -2-) – 0 Colonias y Cerros

En Sub15

Racing 3 (Olivia Fugaracho, Aitana Romero e Isabella Furiase e/c) – 0 Municipales