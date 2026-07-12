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Domingo 12 de Julio 2026 - 16:52hs
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 - 12 de Julio de 2026 | 15:58

El Torneo “Andrea Serris” tiene a los dos clubes campeones

Entre el jueves y el domingo se definieron los campeones en las dos categorías del Torneo Apertura “Andrea Serris”. Racing ganó en Sub15 y Club Ciudad de Olavarría en Primera División.

Foto: Prensa CCdO

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la rama femenina conoció a sus campeones.

 

Aprovechando el feriado nacional del pasado 9 de julio, inició la definición del Torneo “Andrea Serris”. Fue en Sub15 donde Racing goleó para consagrarse.

 

Luego, en el Tete Di Carlo, y en el mediodía de este domingo, Club Ciudad de Olavarría no tuvo mayores inconvenientes para ganar el Play-Off y, tras haber sido el mejor de la Fase Regular, levantar la Copa.

 

Los resultados:

En Primera

Club Ciudad de Olavarría 3 (Luz Attadía y Mía Suárez -2-) – 0 Colonias y Cerros 

En Sub15

Racing 3 (Olivia Fugaracho, Aitana Romero e Isabella Furiase e/c) – 0 Municipales 

 

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