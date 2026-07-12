El Torneo “Andrea Serris” tiene a los dos clubes campeones

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la rama femenina conoció a sus campeones.
Aprovechando el feriado nacional del pasado 9 de julio, inició la definición del Torneo “Andrea Serris”. Fue en Sub15 donde Racing goleó para consagrarse.
Luego, en el Tete Di Carlo, y en el mediodía de este domingo, Club Ciudad de Olavarría no tuvo mayores inconvenientes para ganar el Play-Off y, tras haber sido el mejor de la Fase Regular, levantar la Copa.
Los resultados:
En Primera
Club Ciudad de Olavarría 3 (Luz Attadía y Mía Suárez -2-) – 0 Colonias y Cerros
En Sub15
Racing 3 (Olivia Fugaracho, Aitana Romero e Isabella Furiase e/c) – 0 Municipales