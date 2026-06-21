De milagro tres chicas resultaron ilesas tras chocar con un tren

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 1:20, una formación ferroviaria impactó contra un Fiat Uno en el paso a nivel de la avenida Pueyrredón. En el automóvil se trasladaban tres mujeres que, a pesar de la magnitud de la escena, no resultaron heridas de gravedad.

Según el reporte oficial, por causas que buscan establecerse, el vehículo fue alcanzado por el tren, quedando totalmente destrozado sobre las vías.

Las tres ocupantes del Fiat Uno fueron socorridas por una unidad de Bomberos que se hizo presente en el lugar y trasladas al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” por ambulancias, donde constataron que no presentaban lesiones graves.