Un camión embistió a un tren en la Ruta Provincial 51: no hay heridos

Este lunes cerca de las 11 de la mañana un camión embistió a un tren en el paso nivel de la Ruta Provincial 51 a la altura del paraje San Jacinto.

El siniestro vial fue protagonizado por un camión de la Ciudad y un tren que se dirigía en dirección a Loma Negra.

Según testigos, al momento del impacto el camionero se habría encandilado con el sol por lo que no advirtió el avance de la formación.

Pese a la magnitud del choque no hubo heridos. En el lugar trabajó personal de la subcomisaría de Loma Negra que montó un despliegue para retirar los vehículos y habilitar el tránsito.