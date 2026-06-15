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 - 15 de Junio de 2026 | 13:11

Un camión embistió a un tren en la Ruta Provincial 51: no hay heridos

El siniestro fue este lunes cerca de las 11 en el paso nivel ferroviario de la Ruta Provincial 51 a la altura del paraje San Jacinto. Según testigos el camionero se habría encandilado con el sol.

 

Este lunes cerca de las 11 de la mañana un camión embistió a un tren en el paso nivel de la Ruta Provincial 51 a la altura del paraje San Jacinto. 

 

El siniestro vial fue protagonizado por un camión de la Ciudad y un tren que se dirigía en dirección a Loma Negra. 

 

Según testigos, al momento del impacto el camionero se habría encandilado con el sol por lo que no advirtió el avance de la formación.

 

Pese a la magnitud del choque no hubo heridos. En el lugar trabajó personal de la subcomisaría de Loma Negra que montó un despliegue para retirar los vehículos y habilitar el tránsito. 

 

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