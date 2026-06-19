Bochas: arrancó un nuevo Torneo Oficial | Infoeme
Viernes 19 de Junio 2026 - 21:26hs
Viernes 19 de Junio 2026 - 21:26hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Bochas
 - 19 de Junio de 2026 | 21:04

Bochas: arrancó un nuevo Torneo Oficial

En el transcurso de la semana dio inicio un nuevo Torneo Oficial con el estreno de Tríos de Tercera Caballeros. Además se jugó el Torneo “Aniversario de Hinojo”.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” dio comienzo con el Torneo Oficial de Tríos de Tercera.

 

La fecha inaugural del certamen se jugó en varios escenarios y con el estreno también de los partidos por tiempo, luego de que se implementara en el Infano-Juvenil.

 

Por otro lado, durante el fin de semana, se completó el Torneo “Aniversario de Hinojo” en la modalidad tercetos y el equipo de Hinojo A integrado por Cristian Vera, Juan Inocencia, Braian Bahl y Sebastián Inocencia se consagró campeón. Los “Albiverdes” derrotaron 15 a 6 en la Final a Pueblo Nuevo que estuvo integrado por Juan Carlos Clar, Guillermo Sbardolini, Ever y Ariel Hammerschmid.

 

Además, en el Torneo Damas e Infantes se impusieron Cecilia Esnal, Natalia Berho y Francesca Sosa.

 

Los resultados:

Blanca Chica B 7 – 15 Hinojo A

Blanca Chica A 13 – 15 Hinojo B

Álvaro Barros B 2 – 15 Pueblo Nuevo B

Álvaro Barros A 11 – 15 Pueblo Nuevo A

San Martín A 3 – 15 Fortín Tradicionalista A

San Martín B 8 – 15 Fortín Tradicionalista B

Loma Negra B 11 – 15 La Amistad A

Loma Negra A 6 – 15 La Amistad B

El Fortín A 15 – 9 Sierra Chica A

El Fortín B 7 – 15 Sierra Chica B

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME