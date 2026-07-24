Bochas: están los finalistas del Torneo Oficial de Tercetos de Tercera

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con sus competencias oficiales y se conocieron los equipos que jugarán por el título.

Atlético Hinojo fue el primer finalista del Oficial de Tríos luego de acceder desde la Ronda de Ganadores al imponerse a Fortín Tradicionalista y Álvaro Barros.

Juan Inocencia, Cristian Vera y Braian Bahl conformaron el equipo del primer finalista.

Luego, por la Ronda de Perdedores, Álvaro Barros logró su boleto a la Final. El ganador alistó a Javier Dobler, Rubén Giannoni y Aldo Leal, y la suplencia de Silvia Batiatto que conoce que, para ser campeones deberá vencer por duplicado al “Albiverde” desde la noche del próximo martes.

Los resultados:

Etapa Final

Fortín Tradicionalista A 3 – 15 Hinojo A

La Amistad 4 – 15 Álvaro Barros A

Hinojo A 15 – 8 Álvaro Barros A

Fortín Tradicionalista A 15 – 11 La Amistad

Ronda Perdedores

Álvaro Barros A 15 – 12 Fortín Tradicionalista A