Bochas: se acerca el final de la Fase de Grupos del Oficial de Tercetos

El calendario de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo la anteúltima semana para el Torneo Oficial de Tercera en modalidad tríos con mucha actividad para definir posiciones.

Casi una veintena de partidos se jugaron en el transcurso de la pasada semana para iniciar a definir las posiciones en las cuatro Zonas y conocer a los clasificados.

Los resultados:

7° fecha:

Pueblo Nuevo A 15 - 9 Blanca Chica B

Loma Negra B 12 - 10 Hinojo A (finalizó por tiempo)

Pueblo Nuevo B 15 - 6 Blanca Chica A

Loma Negra A 15 - 14 Hinojo B

Alvaros Barros A 15 - 2 El Fortín A

Sierra Chica A 15 - 2 Fortín Tradicionalista B

Alvaros Barros B 15 - 0 El Fortín B

La Amistad A 14 - 13 San Martin B (finalizó por tiempo)

La Amistad B - San Martin A

8° fecha:

Pueblo Nuevo A 15 - 2 La Amistad A

Pueblo Nuevo B 14 - 9 La Amistad B (finalizó por tiempo)

Loma Negra A 14 - 7 Blanca Chica A (finalizó por tiempo)

Alvaros Barros A 15 - 5 San Martin B

Fortín Tradicionalista B 13 - 15 El Fortín A

Alvaros Barros B 15 - 14 San Martin A

Fortín Tradicionalista A 15 - 2 El Fortín B

Hinojo A 13 - 15 Sierra Chica A

Hinojo B 5 - 15 Sierra Chica B

Loma Negra B 10 - 14 Blanca Chica B