Hubo Provincial de Parejas, Selectivo de Debutantes y Oficial de Tríos

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con su calendario y fue con múltiples presencias en diferentes competencias.

El Torneo Oficial de Tercetos terminó con la Zona de Grupos y conocidos los clasificados, inició con la ronda de perdedores.

Además, Olavarría no pudo lograr el título en el Torneo Provincial de Pareja de Primera. Cayó en Semifinales ante Chivilcoy por un ajustado 12 a 11

Fernando Diaz, Juan Pablo Notararigo y Martín Orradre habían iniciado su participación en la cita provincial con triunfo ante Tres Arroyos, luego derrotaron a Mar del Plata y en Cuartos de Final se impusieron a La Plata por 12 a 9.

Por último, el último fin de semana, Matías Kitlen se adjudicó el Selectivo de Debutantes que organizó la Asociación de Bochas.

Los resultados:

8° fecha

Hinojo A 13 – 15 Sierra Chica A

Loma Negra 14 – 7 Blanca Chica (finalizó por tiempo)

Fortín Tradicionalista B 13 – 15 El Fortín A

Fortín Tradicionalista A 15 – 2 El Fortín B

Loma Negra B 10 – 14 Blanca Chica B (finalizó por tiempo)

Álvaro Barros 15 – 14 San Martín

Álvaro Barros B 15 – 5 San Martín B

Hinojo B 5 – 15 Serra Chica B

Pueblo Nuevo A 15 – 2 La Amistad A

Pueblo Nuevo B 14 – 9 La Amistad B (finalizó por tiempo)

9° fecha

Fortín Tradicionalista A 15 – 5 Álvaro Barros B

Fortín Tradicionalista B 3 – 15 Álvaro Barros A

Loma Negra B 15 – 11 Pueblo Nuevo A

Hinojo A 15 – 7 La Amistad A

San Martín 6 – 15 Sierra Chica

Loma Negra A 7 – 15 Pueblo Nuevo B

Hinojo B 14 – 15 La Amistad B

San Martín 15 – 11 Sierra Chica

Blanca Chica A 15 – 4 El Fortín B

Blanca Chica B 12 – 8 El Fortín A (finalizó por tiempo)

Reclasificación

1° fecha

Sierra Chica B 4 – 15 Álvaro Barros A

Blanca Chica A 1 – 15 Hinojo A

Fortín Tradicionalista a 4 – 15 La Amistad A

Pueblo Nuevo B 13 – 12 El Fortín A (finalizó por tiempo)

2° fecha

La Amistad A 15 – 8 Pueblo Nuevo B

Fortín Tradicionalista A 11 – 8 El Fortín a (finalizó por tiempo)

Álvaro Barros A 9 – 15 Hinojo A

Blanca Chica A 12 – 15 Blanca Chica B

3° fecha

Fortín Tradicionalista A 15 – 1 Pueblo Nuevo B

Álvaro Barros A 15 – 5 Sierra Chica B