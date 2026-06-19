El testimonio de un olavarriense en el incendio del hotel en República Dominicana

Un incendio de grandes proporciones se desató este viernes al mediodía en las instalaciones del reconocido hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, un complejo turístico de cuatro estrellas ubicado en la localidad de Bayahíbe, en la costa sureste de la República Dominicana.

El siniestro, que devoró rápidamente las estructuras de paja típicas del resort, generó momentos de extrema tensión y obligó a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de emergencia para evacuar a cientos de huéspedes y empleados.

Presente en el lugar, el olavarriense Juan Frascaroli se comunicó con Verte y avisó que todos están bien, aguardando que los reubiquen en otros hoteles. Son varios los olavarrienses que se sumaron a ese viaje.

Además, acotó: "El incendio arrancó en el lobby y se extendió por todo el complejo ya que la mayoría de los bungalows y edificaciones tienen techo de paja".

"Nos evacuaron enseguida a todos al hotel de al lado y nos van a pasar a otros hoteles. La mayoría perdimos todo, equipaje y documentación como pasaportes billetera y demás pertenencias".

"No hubo tiempo de nada. El fuego avanzó rapidísimo hace más de 5 horas que están tratando de apagarlo", resumió.