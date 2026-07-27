Reúnen ropa, calzado y alimentos para la familia afectada por el incendio

El incendio intencional ocurrido el sábado por la noche en el domicilio de Calle 14 al 3600 consumió las pertenencias de la familia que allí residía.

Por ese motivo, se hace un llamado a la solidaridad de los vecinos para que puedan aportar ropa, calzado, ropa de cama, abrigo, alimentos no perecederos y elementos de limpieza.

Las donaciones se pueden acercar a Laprida 1319. El detalle de lo que se necesita es el siguiente:

Ropa de niñas: talle 8,10 y 16. Para adolescente y mujer, talle 36.

Ropa de cama: sábanas, frazadas, toallas y almohadas.

Abrigo: campera, sweaters, buzos, bufandas y guantes.

También se solicita aportar agua y elementos de higiene, así como también alimentos no perecederos.