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 - 19 de Junio de 2026 | 16:25

El lunes Coopelectric atenderá hasta las 13:30 horas

La atención se verá reducida por el partido de fútbol de la Selección Argentina contra Austria desde las 14. Se aclaró que las guardias de los sectores eléctrico y sanitario trabajarán con normalidad. 

 

Desde Coopelectric se informó que el lunes 22 de junio la sede administrativa de Coopelectric ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las oficinas comerciales de las Delegaciones, finalizarán su horario de atención al público a las 13:30 horas. Esto se debe a que la selección argentina de fútbol jugará contra Austria a partir de las 14:00.

 

No obstante, en los sectores operativos de los Servicios Eléctrico y Sanitario las guardias funcionarán con normalidad. Por reclamos técnicos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 horas al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222.

 

En ambos casos podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhatsApp 2284-230707.

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