Coopelectric no abrirá sus puertas el viernes

El Consejo de Administración de Coopelectric resolvió adherir a lo dispuesto por la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros - publicada en el Boletín Oficial de la Nación - la cual establece el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos.

Por tal motivo, la sede administrativa de Coopelectric ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las Delegaciones, permanecerán cerradas sin atención al público.

Se aclaró que los sectores operativos de los Servicios Eléctrico y Sanitario las guardias funcionarán con normalidad.

Además, con motivo de celebrarse el Día del Trabajador de la Electricidad, el lunes 13 de julio tendrán asueto los empleados de Coopelectric que se desempeñan en el Servicio de Energía Eléctrica.

Las sedes administrativas de la Cooperativa permanecerán cerradas y las guardias se mantendrán en servicio.

En tanto, el servicio operativo de Obras Sanitarias funcionará con normalidad.

Para efectuar reclamos, las vías de contacto son las habituales: Por Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 horas al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222.

En ambos casos, también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhatsApp 2284-230707