Coopelectric alerta por llamados fraudulentos

Ante el aviso de usuarios que mencionan haber recibido un llamado del número 11 5633-1637 para ser informados sobre un supuesto corte programado de Coopelectric, informamos que se trata de llamados fraudulentos desde un Nº telefónico ajeno a la Cooperativa y que podría relacionarse con estafas mediante la modalidad de “suplantación de identidad”.

Reiteraron que desde Coopelectric no se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico, ningún tipo de código y tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito.

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs. al Centro de Atención Telefónica 411666/999.