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 - 23 de Julio de 2026 | 16:53

Coopelectric alerta por llamados fraudulentos

Desde la entidad avisaron que varios usuarios recibieron llamadas desde un número que comienza con 011 para avisar de un corte de energía. Aclararon que son datos falsos y podrían tener intención de estafar. 

 

Ante el aviso de usuarios que mencionan haber recibido un llamado del número 11 5633-1637 para ser informados sobre un supuesto corte programado de Coopelectric, informamos que se trata de llamados fraudulentos desde un Nº telefónico ajeno a la Cooperativa y que podría relacionarse con estafas mediante la modalidad de “suplantación de identidad”.

Reiteraron que desde Coopelectric no se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico, ningún tipo de código y tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito.

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs. al Centro de Atención Telefónica 411666/999.

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