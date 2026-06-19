Personas con discapacidad podrán seguir utilizando el transporte público gratuito

El Municipio informó que las personas con discapacidad que residen en el Partido de Olavarría continuarán viajando de forma gratuita en el transporte público urbano e interurbano, presentando el Pase Libre Multimodal, tal como se realiza habitualmente.

La aclaración surge a partir de la medida tomada desde el Gobierno Nacional, que anunció una nueva modalidad que permite vincular el beneficio directamente a la tarjeta SUBE a través de la web. Se aclara al respecto que esta implementación, por el momento, rige únicamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Trámite de vinculación y asesoramiento en la UGS

Con el objetivo de acompañar a las personas con discapacidad y orientar sobre la nueva modalidad cuando esté disponible en Olavarría, la Unidad de Gestión SUBE – UGS, ubicada en la planta baja de la Terminal de Ómnibus, brinda asesoramiento personalizado.

El personal de la UGS guía a los vecinos para realizar el trámite de vinculación que es personal. Para ello deben ingresar a la web oficial de SUBE, acceder a su cuenta con usuario y contraseña, y desde la sección “Beneficios” cargar el número de Certificado Único de Discapacidad – CUD.

Para consultas los interesados pueden acercarse a la UGS de lunes a viernes en el horario de 7 a 14 horas, en la planta baja (al pie de la escalera) de la Terminal de Ómnibus.