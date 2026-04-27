El Olavarría también habrá una resistencia contra el ajuste en discapacidad

Este miércoles a las 18 se realizará en el Centro Cultural Universitario, ubicado en San Martín 1955, una ronda de reflexión contra el ajuste en discapacidad impulsado desde la administración libertaria que encabeza Javier Milei.

El objetivo de este encuentro es poner en común las consecuencias de esta Ley en las personas en situación de discapacidad y profesionales de la salud.

Se propone además armar un soporte audiovisual entre quienes participen y quieran para difundir en la comunidad olavarriense los riesgos del proyecto sobre pensiones por invalidez y los cambios en la Ley de salud Mental.

Están invitados a participar personas con discapacidad, familiares, prestadores, instituciones, transportistas, maestros y maestras, profesores, estudiantes y la comunidad en general.

“Vení con tu mate, ropa cómoda y materiales para escribir” dice la invitación de los impulsores de esta iniciativa.

Entre los puntos principales la nueva ley gira en torno de: