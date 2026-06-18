La Justicia dispuso la vacunación compulsiva de dos niños

A principios de este mes, el juez de Familia Santiago Arrondo determinó la vacunación de dos niños menores de dos años, dado que los adultos a cargo se negaban a hacerlo.

Las inmunizaciones administradas son las que corresponden por calendario de vacunación obligatorio y tienen como fin proteger a los niños de enfermedades infecto contagiosas.

Además, se considera que la vacunación es una manera de evitar la propagación de virus en la población. Ambas cuestiones fueron tenidas en cuenta en la resolución que encuentra similitud con lo sucedido en Tandil recientemente.

En todo el proceso que derivó en esta medida intervinieron personal del Hospital Municipal, Servicio Local de Protección de los derechos de la infancia y el juzgado.

Por otras razones que tienen relación con vulneración de derechos de los chicos, el Servicio Local dispuso además lo que se denomina una “medida de abrigo” por lo que fueron derivados a un hogar convivencial donde permanecen hasta que se consolide una revinculación con la familia.